Manchester City ya es líder provisional de la Premier tras golear 5-0 en su estreno

El extremo inglés Raheem Sterling lideró al equipo en materia goleadora con un ‘hat-trick’ (51, 75, 90+1), mientras que el brasileño Gabriel Jesús (25) y el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero (86, de penal) completaron la goleada.

Liderado por unos magníficos Kevin de Bruyne y Riyad Mahrez, el Manchester City abrumó de principio a fin a los locales ‘Hammers’, sin respuestas para la capacidad ofensiva de los vigentes bicampeones de la Premier League.

El entrenador de los ‘Citizens’, el español Pep Guardiola, alineó como titulares a su fichaje estrella de este verano (boreal), el español ‘Rodri’ Hernández, y a Gabriel Jesús en punta, en detrimento de Agüero.

Lee además: El City de Guardiola le gana el duelo al Liverpool de Klopp

El Manchester City respondió así de manera contundente a la goleada del viernes del Liverpool (4-1 en Anfield al recién ascendido Norwich City), su principal rival en la lucha por el cetro inglés.

El Estadio Olímpico de Londres fue testigo del primer gol anulado tras una consulta al sistema de asistencia de video al arbitraje (VAR) en la historia de la liga inglesa. El colegiado negó su segundo gol a Gabriel Jesús, que suponía el tercero para el City, después de que marcara en fuera de juego.

Te puede interesar: Guardiola explica por qué no apostará todo para ganar la Champions

Con su abultada victoria, los de Mánchester se sitúan provisionalmente en lo más alto de la clasificación, a la espera de los 4 partidos que quedan por disputarse en esta primera jornada.

“En términos de resultado sí” fue el comienzo perfecto, declaró Guardiola tras el encuentro. “En términos de rendimiento, no. En la primera parte fuimos descuidados con nuestros pases”, añadió el catalán.

“No tuvimos el ritmo pero eso es normal en el primer juego. En la segunda parte nos asentamos”, cerró.

El primer tiempo anticipó el auténtico monográfico del Manchester City en el que se iba a convertir el resto del encuentro.

Volcado completamente sobre el arco guardado por el arquero Lukasz Fabianski, el polaco y el lateral izquierdo Aaron Cresswell van a tener esta noche pesadillas con el City en general y con Mahrez en particular.

Después de unos primeros minutos acechando el área local, el argelino puso un balón al espacio para el lateral Kyle Walker, quien lanzó un centro al área que no pudo interceptar el defensa ‘hammer’ Issa Diop y que acabó en las botas de Gabriel Jesús, mandándola a la red (25) luego de anticiparse a su marca.

El combinado del chileno Manuel Pellegrini consiguió aguantar el asedio visitante el resto de la primera parte, pero se vino abajo después del segundo tanto, un disparo de Sterling, solo dentro del área para finalizar (51) un fantástico contragolpe de De Bruyne.

Excelente início de temporada, bien hecho chicos. Felicitaciones @sterling7 por el

hat-trick! #manchestercity 🔵

Excellent way to start the season! Well done, guys. Congratulations @sterling7 for the hat-trick! #manchestercity 🔵 pic.twitter.com/FtB9eQGyR8

— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) August 10, 2019