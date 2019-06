Maradona está furioso con la selección de Messi tras derrota contra Colombia

Diego Maradona llega a Brasil para apoyar a Argentina, aunque critica a la selección. (Foto Prensa Libre: AFP).

“¿Vos te das cuenta que nos puede ganar Tonga a nosotros? Hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas”, dijo Maradona en un audio enviado al canal TyC Sports.

El exastro del futbol argentino cuestionó el compromiso de los jugadores de la selección con un exabrupto: “¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la concha de tu madre”, dijo.

Maradona está en Buenos Aires tras renunciar a su cargo como entrenador del equipo mexicano Dorados de Sinaloa para atender problemas de salud que requieren cirugías de hombro y rodilla.

Sin embargo, no es la primera vez que el exnúmero 10 de la selección critica a los jugadores de la Albiceleste durante un torneo.

Lee además: Maradona agradece al club Sinaloa y asegura que los médicos le pidieron que se retirara

“Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande, porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada así por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda ni España. (…) Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada”, había dicho desde Rusia durante el Mundial de 2018, tras la caída por 0-3 en la fase de grupos ante Croacia, que terminaría el torneo como subcampeona.

Maradona no estuvo en la Copa América anterior, la Centenario de 2016, que se disputó en Estados Unidos, pero sí “se hizo presente” con sus críticas a la distancia.

Incluso, llegó a decir que los jugadores argentinos no debían volver al país si no ganaban la Copa. La Albiceleste cayó en la final por penaltis ante Chile.

La selección argentina jugará el miércoles frente a Paraguay en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte.

