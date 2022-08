Maradona “revive” en Escocia: un jugador idéntico al argentino enloquece las redes sociales

“El fantasma de Diego Maradona se dio una vuelta por el entrenamiento del Dundee de Escocia”, tuiteó un usuario. .”¿Qué c…hace Maradona en Dundee?, publicó otro de manera incrédula.

What the fucks Maradona doing at Dundee pic.twitter.com/fpaQlgfK7R

— Jake Reddicen (@JReddicen) August 30, 2022