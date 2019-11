Marquinhos: “Quiero ser el mejor defensa del mundo”

Marquinhos, defensa brasileño del París Saint-Germain. (Foto Prensa Libre: AFP)

Pregunta: Tras el partido de ida (triunfo 3-0), ¿jugar de nuevo con el Real Madrid debe mostrar que el PSG ha tomado una nueva dimensión en Champions?

Respuesta: “Es claramente el objetivo, mostrar que el partido de ida no fue una sorpresa. Sabemos que será otro contexto, un partido realmente diferente del que tuvimos en casa. Tenemos las cualidades, un efectivo con muchos buenos jugadores que, a veces, están en el banquillo. Realmente somos la formación más fuerte desde que yo juego aquí”.

P: ¿En qué les pueden ayudar las experiencias dolorosas pasadas en Liga de Campeones a la hora de abordar los próximos octavos de final?

R: “Creo que este año todo el mundo ha aprendido un poco, vamos a intentar aplicarlo en los momentos importantes que vienen. No podemos entrar en una zona de confort. Aquí es donde la competencia (en el equipo) es importante para evitarlo. En el entrenamiento, en los partidos, hay que tener una buena mentalidad, batirse desde el principio hasta el final”.

P: Cuando llegó a París con 19 años (2013) era un desconocido para el gran público. ¿Podía imaginar que un día el público mostraría una bandera gigante con su rostro (frente al Estrasburgo, en septiembre)?

R: “Era muy difícil de imaginar, sobre todo cuando llegas a un equipo con tantas estrellas; Thiago (Silva), Zlatan Ibrahimovic… Y yo era todavía joven, solo había jugado una temporada en la Roma. Nadie me conocía, llegué tranquilamente, trabajé, busqué mi plaza con paciencia. Escuché mucho a los que podían aportarme buenas cosas y experiencia. Crecí en París y París también ha crecido mientras he estado aquí”.

– Retirarse en París –

P: ¿Qué sintió cuando vio la bandera en el Parque de los Príncipes?

R: “Fue una gran emoción. Estaba toda mi familia, mi madre también. Fue extraordinario, emocionante. Sobre todo porque hay muchos jugadores que podían tener una bandera así, pero lo hicieron por mí. En el campo doy el 100%, pienso que es lo que los aficionados admiran de un jugador”.

R: ¿Le gustaría acabar su carrera en el PSG?

R: “Sí, tranquilamente. Si todo sigue por la buena vía, si continuo estando contento aquí, con el proyecto, y con la admiración del público. ¿Por qué no?”.

P: Con 25 años ya es uno de los mejores defensas del mundo. ¿Qué le falta para alcanzar el nivel de, por ejemplo, Virgil van Dijk?

R: “¡Los títulos son importantes (risas)! Con la temporada que ha hecho Van Dijk el año pasado, no hay comparación. Estuvo extraordinario hasta en los pequeños detalles. Como lo pudo hacer Sergio Ramos varios años, o Thiago (Silva) aquí en París. Haciendo una buena temporada, con regularidad en todos los partidos, es el momento en el que podría lograrlo. Para mí, conseguir ser el mejor defensa del mundo significaría mucho. Es un objetivo personal, pero también puede ayudar para alcanzar los objetivos del equipo”.

P: ¿Jugar como centrocampista es un freno? ¿O tener esta polivalencia es positiva?

R: “Es difícil de decir. Para ser el mejor defensa del mundo, sobre todo tienes que jugar en tu puesto para tener los automatismos. Pero en la filosofía del entrenador (Thomas Tuchel) no es el momento para mí de pensar en jugar solo en defensa. Sobre todo porque él ve que hago un buen trabajo en el medio”.

P: Comparte selección brasileña con Casemiro (Real Madrid), una referencia en el puesto de medio defensivo ¿Le pide consejos?

R: “¡No! (risas). Solo le he observado bien porque lo hace muy bien. Le miro cómo se coloca, porque las carreras son diferentes, debes pensar diferente. Hemos hablado un poco y me ha dicho: ‘¿Me quieres robar el puesto?’ Y le he respondido: ‘No, tranquilo (risas)'”.

