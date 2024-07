No es un misterio que el futbol brasileño pasa por un mal momento y ha quedado a deber en las grandes citas.

Después de la dolorosa derrota este sábado frente a Uruguay por penaltis, solo quedan memorias de haber conquistado el mundo en 2002, Brasil tenía lo que prometía marcar una época, lo hicieron ganando la Copa América del 2004 y 2007; pese a que no lograran el bicampeonato mundial, parecía no afectar porque el país brasilero era una cuna de talentos que podían reconquistar la copa del mundo en algún futuro.

Ya son 22 años sin levantar el Mundial y de las últimas 6 ediciones de la Copa América ha ganado una, en 2019 como local. Ahora una breve recopilación de los malos resultados de Brasil en los últimos torneos:

Copa América 2015 y 2016

Después del gran golpe sufrido en el Mundial del 2014 cayendo 1-7 ante Alemania, se esperaba que los "brazucas" reaccionaran en los siguientes dos torneos pero finalmente no fue así , en Chile 2015 quedarían eliminados en penales ante Paraguay en cuartos de final, posteriormente en la edición del 2016 celebrada en Estados Unidos caerían en la fase de grupos, con rivales a Ecuador, Haití y Perú, solamente le ganaron a la selección caribeña.

Mundial Rusia 2018

En esta Copa del Mundo llegaron como los líderes indiscutidos en las Eliminatorias y con una generación de buenos futbolistas como: Marcelo, Dani Alves, Neymar, entre otros, aún en vigencia pero no lograrían avanzar de los cuartos de final porque Bélgica los eliminaría en los 90 minutos.

Copa América Brasil 2021

Después de la edición que terminaron campeones, en 2019, llegaban con la obligación de lograr el bicampeonato porque tenían de regreso a Neymar, que no había disputado la pasada copa; sin embargo en la gran final, en su estadio, el Maracaná y ante su máximo rival, contra Argentina perderían 1-0 siendo la segunda final que caerían en su historia, junto al famoso "Maracanazo" del Mundial 1950.

Mundial Qatar 2022

En esta Copa del Mundo llegarían, nuevamente liderando las Eliminatorias Sudamericanas y con un invicto que invitaba al optimismo, varios jugadores con talento, mezcla de juventud y experiencia; confiando en el proceso del entrenador Tite por segundo mundial pero serían eliminados en cuartos de final, por penales frente a Croacia.

Primera derrota de local en Eliminatorias:

Luego del concluir con la gestión de Tite, Brasil trató de esperar para contratar a un mejor director técnico, no consiguiéndolo mantuvieron de interino a Fernando Diniz, campeón de la Libertadores con Fluminense; no acabaría bien porque perderían ante Uruguay de visitante el 17 de octubre de 2023, no perdían en Eliminatorias desde que visitaron a Chile en octubre del 2015; pero la derrota más dolorosa llegó el 21 de noviembre de 2023, de nuevo en el Maracaná, Argentina les superó 0-1, perdiendo por primera vez en Eliminatorias en su país.