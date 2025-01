Mascherano sobre el polémico gesto de Messi a la afición mexicana: “Esa herida está abierta”

Lionel Messi se ha visto envuelto en un nuevo pique con México, y es que desde el pasado 18 de enero el capitán de la selección de Argentina ha sido tema de conversación por un gesto que tuvo cuando celebró un gol con su equipo, el Inter Miami, contra el América en el duelo amistoso con el que el cuadro de la MLS dio por iniciada su pretemporada.

En el partido, celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Messi anotó el 1-1 transitorio luego de que el Inter Miami se viera sorprendido por el América y en su celebración Messi apuntó contra los aficionados del equipo mexicano al levantar tres dedos, señalando los mundiales ganados por Argentina.

Esto, sumado a que en el último Mundial la albiceleste venció 2-0 a México en la fase de grupos, resultado que a la larga dejó eliminado al cuadro azteca de la Copa del Mundo, mantiene vivo un pique entre ambos países futboleros.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente dio vuelta al mundo, obteniendo reacciones tanto positivas como negativas, especialmente en el país norteamericano.

Es por eso que en su vuelta a los entrenamientos, Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, tuvo que enfrentar cuestionamientos sobre la polémica acción de su capitán, a los que el propio "jefecito", quiso restar importancia.

"Tenemos temas más importantes, me ha tocado jugar frente a mexicanos y suelen ser hostiles frente a nosotros (los argentinos)", dijo Mascherano, que agregó: "sabemos que después del Mundial esa herida está abierta".

"Después del Mundial la herida sigue abierta"👀



El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, no dudó en defender a Messi luego de sus gestos realizados a la tribuna durante el Inter Miami vs América🔥



📽️ @Jarm21 pic.twitter.com/HbY7MtETLo — Claro Sports (@ClaroSports) January 21, 2025

"No he hablado con Leo, así que tampoco le he dado demasiado importancia", dijo.

Finalmente, el entrenador declaró que sacó cosas positivas del duelo ante América, que le servirán para encarar el resto de su pretemporada, en donde también pisarán dos países centroamericanos.