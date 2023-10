VIDEO | Mateo Kovacic desata la polémica: Se salva de la roja y despierta la ira de los fanáticos del Arsenal en redes sociales

Pero la tensión no se detuvo ahí. Pocos minutos después, Kovacic cometió otra falta contundente, esta vez sobre Declan Rice. Si bien la falta en sí misma generó tensión en el Emirates Stadium, la secuencia de infracciones podría haber culminado en la expulsión del jugador croata.

Seguira siendo un sinsentido todo, 3 tios con 3 pantallas enfrente deciden que esto no es roja a Kovacic, increíble. pic.twitter.com/HcyN04rUFr

No me cansare de decirlo, mientras el fútbol lo sigan dirigiendo monos con pistolas da igual las herramientas geniales que les aportes.

Kovacic should be out 🤬 pic.twitter.com/xbL1nzal1B

— French Gøøner (@dacodac) October 8, 2023