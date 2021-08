Mbappe causa intriga en España al salir de entrenar con el PSG cargando una bolsa de sus cosas

“Kylian está trabajando muy bien. Nuestro director deportivo ha dejado clara cuál es nuestra postura frente a esta situación. A mí no me ha comentado que quiera salir del PSG”, aclaró.

Por otro lado, según información del presentador del Chiringuito de Jugones Josep Pedrerol el cuadro merengue ha dado un ultimátum a los franceses para terminar con las conversaciones y solventar la contratación este fin de semana.

“El R.Madrid da de plazo al PSG hasta el lunes a las 6 de la tarde para contestar la última oferta de 170 millones de euros +10”, manifestó la cuenta del popular programa en twitter.

Tal parece que en la capital española piensan que el próximo parón de selecciones podría resultar perjudicial para los intereses madridistas y su intención de incorporar al goleador de 22 años, ya que al ir convocado con Francia se complicaría que reporte en el seno del club de la Castellana antes del cierre del mercado este martes.

Conferencia de Pochettino:

🐢 Mbappé leaves PSG’s training grounds with bags full of stuff… Did he empty his locker? pic.twitter.com/zCqUoyGMiB

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) August 28, 2021