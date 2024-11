Mbappé recibe fuertes críticas de la prensa francesa, tras la derrota del Real Madrid

El delantero francés ha estado en el ojo de los medios franceses y de la afición de ese país, después de su salida del Paris SG y el mal momento que vive con el Madrid es motivo de titulares.

Mbappé no brilló en el duelo de la Champions League ante el Liverpool y fue protagonista al fallar un penalti en el segundo tiempo, el cual de anotarlo hubiera cambiado la historia del juego, ya que significaba el empate (1-1).

En una publicación del Diario AS, de España, hace referencia al diario L’Equipe, que aseguró que Kylian “siguió sin poder asumir el papel de líder del ataque madridista”, además de destacar que no logró llenar el vacío que dejó Vinícus Junior, quien no jugó por lesión.

Agregó L’Equipe: “Fue una noche para olvidar de Mbappé, que erró un gran número de pases, perdió el balón que propició la primera gran ocasión de los Reds (minuto cuatro) y, sobre todo, falló el penalti del empate, mal lanzado desde media distancia (minuto 61)”.

“Fue incapaz de crear peligro, su falta de confianza fue clamorosa y perjudicial para el Real Madrid", destacó el medio.

Mientras tanto, el diario Le Parisien, título: “El naufragio de Kylian Mbappé”, al mismo tiempo te destacar que durante el juego ante el Liverpool acumuló 15 balones perdidos. “El nivel mostrado no es un bajón de hace semanas, sino de meses”.

“El partido fue una auténtica pesadilla para él, con una sucesión de balones perdidos, regates erróneos, duelos perdidos e incluso un penalti fallado. Sus compañeros no estuvieron mejor”, describe la publicación.

“Dominados escandalosamente por el Liverpool, los merengues se vinieron abajo en la segunda parte y encajaron su tercera derrota en la escena europea", puntualizó.

Mo Salah vs Kylian Mbappe with an ingenious counter move 🤤❤️‍🔥🤯pic.twitter.com/SngqlG9LfB — Mosalah11 (fan) (@mo11salahh) November 28, 2024

Who did this to Mbappe? 😂pic.twitter.com/X8ZRCaGCD3 — Ezenwayi CampNou (@Jiji_Byte) November 28, 2024