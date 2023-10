Messi ausente: Del lamento de los aficionados al duelo de cánticos polémicos en el partido del Inter Miami ante el New York City

La ausencia de Messi coincidió con el desempeño irregular del equipo dirigido por Tata Martino. Luego de la derrota en la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, Messi no jugó en tres partidos consecutivos, incluyendo dos en su estadio, el DRV PNK Stadium. Esto ha llevado a un cambio en la dinámica de venta de entradas, que ahora se pueden adquirir por unos 85 dólares minutos antes del inicio del partido, el precio más bajo desde su llegada al equipo.

A pesar de la ausencia en el campo, algunos aficionados tuvieron la oportunidad de ver a Messi sonriente desde la suite que su familia tiene en el estadio. Sin embargo, la falta del astro argentino no pasó desapercibida para la hinchada rival del New York City, que aprovechó para entonar cánticos controvertidos, calificando a Messi con un término ofensivo.

En medio de la ausencia de Messi, un seguidor de Cristiano Ronaldo se hizo presente en el estadio y defendió al delantero portugués. Afirmó que Ronaldo es mejor que Messi, pero reconoció que la presencia de Messi marca la diferencia en el juego.

Gerardo (Tata) Martino continues to provide the same explanation on WHY Messi 🐐 DOESN’T PLAY‼️

Here is why he said after the DRAW against New York City FC‼️#Messi#LeoMessi#LionelMessi#GOAT pic.twitter.com/A5WMcbFyGn

— 🅱🅸🅲🅷⚽️🆈 (@Messi_TheGOAT) October 1, 2023