Lionel Messi está disputando seguramente una de sus últimas temporadas como profesional. El argentino recientemente estuvo en Arabia Saudita con su equipo el Inter Miami y ahí la cadena MBC aprovechó para tenerlo en el podcast BigTime en donde charló sobre varios temas que van desde su vida profesional hasta su lado más íntimo.

Uno de los temas centrales de la platica fue sobre su retiro. Con 36 años Messi tiene claro que sus mejores años ya pasaron, sin embargo, aún no ve claro cuándo podría colgar los botines.

"Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y, cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentare seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer", durante el programa.

"En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros", indicó.

No estaba preparado

El ocho veces ganador del Balón de Oro también expresó que cada vez es más difícil estar a tope y que por eso debe cuidarse más. "Uno se da cuenta que cada vez es más difícil y que se necesita mas cuidado porque cada vez hay más partidos también, se juegan más seguidos, mucho mas físico también y creo que el descanso es muy importante", reveló.

En la charla se tocó el tema de su salida del FC Barcelona, que se dio en 2021 a lo que el argentino admitió que aún no "estaba preparado".

"El Barcelona me trató siempre espectacular y el hecho de estar haciendo lo que me gusta y hacerlo en el Barcelona para mi era impresionante", dijo, y reiteró que su salida del club fue un cambio "difícil" para el que "no estaba preparado".



"Fue todo muy rápido, de un día para otro tuve que rehacer mi vida", aseguró.

Disfruta de otros deportes

Su vida siempre ha girado en torno al futbol, a pesar de eso es un gran seguidor de otras disciplinas, esto quedó en claro cuando contó en la entrevista que otros deportes sigue, admitiendo que ahora disfruta del futbol americano.

“Veo todo, me gustan el tenis, el pádel, básquet, y ahora estoy aprendiendo mucho sobre futbol americano, lo he comprendido más estando cerca en Estados Unidos y lo disfruto”, expresó.

Otras de las cosas que respondió en la charla fue sobre su mejor recuerdo del Mundial de Qatar en donde se coronó campeón del mundo, asegurando que sí tiene un momento favorito.

“Tras el golpe brutal en el primer partido, después vivimos un mes maravilloso. Guardo todos los momentos, pero sin dudas elijo el momento de levantar la Copa del Mundo”, mencionó.