Lionel Messi entre los tres finalistas al premio a mejor jugador del año en Europa ¿Con quiénes compite?

Esta terna es la selección definitiva de un jurado compuesto por los entrenadores de los clubes que jugaron la fase de grupos de las competiciones europeas la pasada campaña, junto a los entrenadores de las selecciones absolutas masculinas y un grupo de periodistas.

Los otros jugadores que recibieron votos fueron el alemán Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, 129 puntos), el español Rodri Hernández (Manchester City, 110), el francés Kylian Mbappe (PSG, 82), el croata Luka Modric (Real Madrid, 33), el también croata Marcelo Brozovic (Inter/Al-Nassr, 20), el inglés Declan Rice (West Ham/Arsenal, 14), el argentino Alexis Mac Allister (Brighton/Liverpool, 12) y el español Jesús Navas (Sevilla, 6).

Why he was nominated: Leo Messi 🇦🇷

⬇️⬇️⬇️#UEFAawards https://t.co/9uC5OEOg9X

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023