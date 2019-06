Messi iguala con 68 goles en selección a Carlos Ruiz, quien lo critica por su juego

Carlos Ruiz marcó 68 goles durante su carrera con la Selección de Guatemala; en su último partido con la Bicolor le marcó cinco goles a San Vicente y las Granadinas, el 6 de septiembre del 2016.

‘El pescadito’ es el máximo goleador en la historia de la Selección Nacional y ocupa el puesto número 12 de los máximos goleadores de selecciones. El número uno es el también ya retirado Ali Daei, quien festejó 109 goles con la selección iraní.

Lee también: Amor y odio: Armani pasó de coquetear con el desastre a salvar a Argentina

De igual manera, en el puesto 12, junto a Ruiz y Messi, también están el alemán Gerd Müller, el irlandés Robbie Keane, y Sunil Chhetri de la India.

*Los jugadores resaltados en amarillo son los que continúan activos.

🇦🇷Messi now is the 1⃣2⃣th

International Scorer of All-Time !

5 Players tied with 68 Goals 😅:

🇬🇹Ruiz 🇩🇪Müller 🇦🇷Messi

🇮🇪Keane 🇮🇳Chhetri pic.twitter.com/dMK4wBPpyD

— Twitugal💫 (@Twitugal) June 20, 2019