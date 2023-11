Messi jugará en Centroamérica: El Inter Miami confirma un partido amistoso contra El Salvador en enero de 2024

Este amistoso es el primero programado del Inter de cara a la temporada de 2024, en la que competirán tanto en la liga norteamericana (MLS) como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además de este duelo, que se celebrará en el estadio Cuscatlán de San Salvador, la franquicia copropiedad de David Beckham podría disputar otros amistosos para maximizar la presencia en el fútbol estadounidense de Messi, campeón del pasado Mundial con Argentina y ganador de ocho Balones de Oro.

El sonado aterrizaje del capitán albiceleste el pasado julio colocó en el mapa mundial al Inter, que entonces era el peor equipo del curso en la MLS, catapultándolo hasta alzar su primer título en la Leagues Cup, torneo conjunto con la liga mexicana.

Tras ese éxito, problemas físicos del astro argentino y de otras piezas claves del equipo impidieron pelear por la clasificación a los playoffs de la MLS, que concluirán con la final del 9 de diciembre.

La eliminación prematura del Inter deparaba un parón competitivo insólito en la carrera de Messi, ya que la MLS suele poner en marcha su nueva temporada como muy pronto a finales de febrero.

La selección de El Salvador, por su parte, cuenta con futbolistas que militan en la MLS y acaba de contratar a un nuevo técnico, el español Rubén de la Barrera, que reemplazó al destituido Hugo Pérez tras acumular 13 partidos sin victorias.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023