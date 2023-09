¿Messi jugará la final de la US Open Cup? Estas fueron las palabras del Tata Martino al respecto

Messi se retiró con molestias del duelo ante el Toronto por la MLS, ya que sufrió una recaída de su problema y no tuvo participación en el partido contra el Orlando City el fin de semana.

“Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso lo que haré es sentarme con él, ver cuáles son las sensaciones. Hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final, y después lo que viene. Todo este tipo de interrogantes hacen que se salga de hablar del partido en sí porque se habla de Leo. Hay que achicar ese margen de riesgo“, dijo el técnico argentino en la conferencia de prensa previo al partido.

Messi no tuvo participación en la última sesión de entrenamiento del Inter Miami, y sobre la posibilidad e verle en el campo y no descartarle desde antes Martino refirió: “Tiene que ver con la final. En un partido de liga no correríamos ningún tipo de riesgo. Son noventa o 120 minutos que te separan de un nuevo título. Tiene lógica que esperemos hasta el final. Si fuera otro partido, no correríamos ningún riesgo“.

Desde su debut el 21 de julio, Messi lleva 12 goles en 11 partidos con el Inter Miami, y el juego contra el Houston Dynamo será a las 18:30 horas de este miércoles 27 de septiembre.