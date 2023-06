“¡Messi! ¡Messi!”: El fervor por el delantero en su llegada a China para jugar un amistoso con la Selección de Argentina

Varias pancartas deseaban en inglés y en español la bienvenida al siete veces Balón de Oro.

Los seguidores chinos, primero tranquilos y más bien reservados, se pusieron de repente a gritar a pleno pulmón el nombre de su ídolo al creer que llegaba el autobús con el astro argentino, constató la AFP.

Una marea de palos de selfi y de teléfonos se agitaba, mientras que una multitud invadía el vestíbulo del hotel en el que se hospeda el campeón del mundo, con la esperanza de verlo… en vano.

“He esperado desde las 9H00 hasta medio día“, indicó a la AFP Liu Yuheng, vestido con la camiseta del FC Barcelona, equipo en el que Messi pasó la mayor parte de su carrera.

“Pensaba que llegaría por la puerta principal y no por la puerta trasera. Estaba un poco decepcionado por no verlo“, lamenta el joven de 26 años.

“Como no conseguí comprar una entrada para el partido, he reservado una habitación en el mismo hotel que Messi y esperaba verlo“, explica.

Anyone seen something like this before?

Chinese fans are wanting to get a glimpse of Leo Messi 🤯pic.twitter.com/nFhBY04ST3

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 10, 2023