“Messi, Messi, Messi”, la reacción de Cristiano Ronaldo al escuchar que de nuevo le corean el apellido del argentino

Pero antes de esto, el público ya empezaba a incomodar a Ronaldo, al escuchar que desde las gradas coreaban el nombre del argentino Lionel Messi, su máximo rival deportivo.

En la etapa de calentamiento, Ronaldo se acercó donde estaban sus compañeros y un grupo de aficionados coreaba el apellido de Messi, y el luso les respondió enviándoles un beso y luego los ignoró.

Cristiano Ronaldo le lanza un Beso 💋 a todos los aficionados del Ittihad que le gritan MESSI , MESSI Gran gesto del portugués 🇵🇹 Goat 🐐 hasta en esto! 👉 https://t.co/jmvRhJiTNc pic.twitter.com/mXixaQnF0I — Arielipillo (@arielipillo) March 10, 2023

El portugués sintió la presión de la afición rival, cada vez que tenía el balón en sus pies, se escuchaba el abucheo en todo el estadio y posteriormente empezaron a corear las casi 60 mil personas que estaban en el King Abdullah Sports City, “Messi, Messi, Messi”, con el objetivo de enfurecer a Ronaldo, y lo consiguieron.

Ronaldo no pudo hacer caso omiso a ese incómodo momento y se acercó a uno de los sectores donde más coreaban el apellido del astro argentino. Primero empezó a encojer sus hombros en señal que no le importaba, posteriormente alzó sus manos y gesticuló como si fueran puras habladurías, hasta que les mostró su desprecio, pero se notaba su molestia.

Esta fue la segunda ocasión que arremeten en contra de CR7 mencionando el nombre del recién nombre como el mejor jugador del mundo ante la FIFA, ganar el trofeo The Best. Hace unos días un niño le gritó que Messi era mejor que él, a lo que el capitán de la selección de Portugal no le prestó mayor atención.

Se lo cantaban en todos los campos de Europa Ahora también en los de Arabia Por donde pasa Cristiano Ronaldo le cantan "Messi,Messi" La sombra de Leo le perseguirá hasta que se retire 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/2C0dinU1Lx — madridblaugrana (@madridblaugrana) March 10, 2023

Lo cierto es que la sombra de Messi lo sigue al exManchester United adónde va, no solo por las reacciones de los aficionados sino porque además está instalado que Al-Hilal, acérrimo adversario de su equipo, está interesado en contar con los servicios de Lionel de cara a la próxima temporada.

El futuro del argentino es incierto después de la eliminación del PSG de la Champions League, pero hay quienes no descartan que los saudíes desembolsen una fortuna para tenerlo en su liga y que vuelvan a competir mano a mano.