Messi, Riquelme y Tevez son la imagen del nuevo video de la AFA y alientan a todos a quedarse en casa

Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez son protagonistas de un conmovedor video de la AFA. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Asociación de Futbol Argentina se caracteriza en redes sociales por sus originales y emotivos videos; esta no es la excepción.

El nuevo video es la segunda parte de una analogía entre un partido de futbol y la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Fue compartido con el hashtag #AguantáLaPelota, y Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez son los protagonistas.

“Es un momento difícil del partido, y por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa, no salgas a destiempo. ¿A dónde quieres ir? Ya sé, este partido parece interminable… No te angusties, no te me caigas…”, dice una parte de la narración de este anuncio.