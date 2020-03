Messi se une al #10toquesChallenge y reta a sus amigos

View this post on Instagram

Es hora de ser responsables, seguir las recomendaciones de los especialistas para cada uno de nosotros y también quedarse en casa por el bien común. La salud siempre es lo primero y aunque toque estar distanciados debemos enfrentar juntos lo que pasa en el mundo. Mucho ánimo a todos y en especial para los médicos y trabajadores de la salud por su gran labor en este difícil momento #quedateencasa !! It's time to be responsible and to care about each other – everyone should follow the advice of public health services, and stay at home for the wellbeing of all of us. Health comes first, and even if this means staying at home, that will allow us to overcome this global situation together. I wish the best to everyone, especially to doctors and health workers for their outstanding work in this difficult time #stayathome