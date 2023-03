“Messi te estamos esperando”: Balean negocio de la familia de Antonela Roccuzzo y dejan mensaje amenazador contra el astro del futbol argentino

El supermercado de la familia de la esposa del futbolista Leo Messi, Antonela Roccuzzo, situado en Rosario (este), fue tiroteado en la madrugada de este jueves 2 de marzo, según confirmaron fuentes oficiales, que informaron de que había un mensaje expreso para el astro argentino.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Qatar 2022 y recientemente galardonado con el premio The Best: “Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.