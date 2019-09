Messi vs Cristiano: ¿Quién votó por el otro en la elección a The Best y quién se desahogó en las redes sociales?

Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador de la Fifa del 2019, lo que significó una victoria importante contra su archirrival Cristiano Ronaldo, quien no asistió excusandose por una lesión. A continuación te damos detalles de la votación de los dos jugadores que son considerados los mejores del mundo.