Messi vuelve a conquistar Estados Unidos y repite como la camisola más vendida de la MLS

Durante la mañana de este martes 17 de septiembre, la Major League Soccer (MLS) reveló los nombres de las diez camisolas más vendidas desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2024.

A pesar de haber llegado hace más de un año a Estados Unidos, la camiseta del Inter Miami con el número 10 de Lionel Messi se mantiene como la más vendida, reflejando la popularidad del astro argentino en todo el país.

La "Pulga" aterrizó en Florida en julio del 2023, y tan solo dos meses después se convertiría en la pieza más importante de las garzas, al levantar el primer título en la historia del club bajo el mando del rosarino.

Aunque solamente lleva 30 partidos vestido de rosa y negro, el ex-futbolista del FC Barcelona ya es el tercer máximo anotador en la historia del Inter Miami con 27 anotaciones, tan solo dos goles por detrás de su compatriota, Gonzalo Higuaín.

Messi volvió a vestir la camisola del Inter Miami el pasado sábado 14 de septiembre luego de haber pasado tres meses alejado del club, debido a la disputa de la Copa América 2024 y a la lesión que sufrió en la final del torneo continental.

Durante la ausencia del capitán, el encargado de liderar al conjunto de las garzas fue el uruguayo Luis Suárez, quien es el segundo jugador con la mayor cantidad de camisolas vendidas en la MLS.

Para sorpresa de muchos, en el tercer puesto se encuentra el gabonés de Los Ángeles FC, Denis Bouanga, superando a las otras dos estrellas de California, su compañero francés Olivier Giroud y su rival en el LA Galaxy, el español Riqui Puig.

En el cuarto lugar está el argentino del FC Cincinnati, Luciano Acosta, seguido por el colombiano del Columbus Crew, Juan Camilo "El Cucho" Hernández, quien recientemente anotó un doblete en la final de la Leagues Cup.

