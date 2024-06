La segunda jornada de la Copa América 2024 vivirá uno de los grandes clásicos modernos del futbol sudamericano. Argentina y Chile se enfrentarán en la casa de los equipos de la NFL, New York Giants y New York Jets, y no será la primera vez que ambas selecciones jueguen en este escenario.

Esta es la segunda vez que el campeonato más antiguo de selecciones se juega en Estados Unidos, en la edición del Centenario en 2016 se llevó acabo allí mismo y el Metlife Stadium fue el escenario de la gran final, que se jugó entre chilenos y argentinos.

Un año antes de aquel encuentro, jugaron la final en 2015 donde "La Roja" había derrotado a la Albiceleste en penales; en la edición especial del certamen volverían a reencontrarse y los chilenos nuevamente vencieron a los argentinos en la tanda de penales en la que Messi fallaría su tiro.

La victoria chilena significó la cuarta final perdida consecutiva en la que el astro argentino disputaba con su selección, dicha frustración lo llevó a tomar la decisión de abandonar a su país anunciándolo después del partido: “Se termina para mí la Selección”, lanzo el 10 en ese entonces. “Es increíble, pero no se me da”, lamentó después.

Claro que la ausencia solo duró 45 días. “Fue una decisión en caliente y con mucho dolor por lo que pasamos”, reconoció. “Pensé seriamente en dejar, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta”, anunció en su retorno antes de disputar el Mundial de Rusia.

Su gran revancha llegó entonces en la Copa América de Brasil 2021 contra los anfitriones en el estadio Maracaná. “Necesitaba sacarme la espina y conseguir algo con la Selección. Sabía que en algún momento se iba a dar”, comentó tras al fin poder coronarse con su país, terminando como el máximo goleador y siendo el Mejor Jugador de aquella copa.

🔥⚽ ¡El golazo de Lionel Messi en la #CopaAmerica 2021!



💥 Una clase de cómo patear un tiro libre.



🇦🇷🏆🇮🇹 El miércoles se jugará la #Finalissima ante @Argentina y @Azzurri. pic.twitter.com/C98lU9zmxn — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) May 29, 2022

El rosarino le ha marcado 5 goles a Chile, de los cuales solo uno fue en la Copa América, en 2021 en el primer partido de tiro libre, el encuentro acabó igualado porque Eduardo Vargas remató un penal fallado de Arturo Vidal en el segundo tiempo.

Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron 2-0 a Canadá en el debut del torneo, una victoria más les aseguraría la plaza a cuartos de final y los de Ricardo Gareca empataron sin goles frente a Perú.