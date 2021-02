“Mi tío ya no quería vivir”: Sobrino que vivía con Diego Maradona habla de las últimas horas del “Pelusa”

El astro del futbol Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y desde entonces sigue dando noticia por nuevos detalles que van saliendo a la luz sobre su vida dentro y fuera de la cancha, su herencia y ahora por el relato de sus últimas horas.

Johnny Espósito, es hijo de María Rosa Maradona, hermana de Diego Armando, con quien vivía y recientemente ofreció una entrevista en el programa Vino para Vos en donde explicó cómo fue el último día con vida de Maradona y cómo le veía él en esa etapa.

Espósito dijo: “El 24 -de noviembre- estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota”.

Cansado de vivir

“Yo intentaba arengar, pero cuando él me decía ‘ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’, refirió Espósito.

Añadió que él no sabe si en realidad Maradona lo sentía, pero “jodiendo te decía ‘viví hasta los 60, no quiero más’.

Lea además: Seis hechos históricos en seis décadas de vida de Diego Maradona

La última noche y la despedida

“Yo vivía con él. El 24 a la noche, yo me despido, me voy a mi cuarto. Estaba el doctor, que le toma todos los pulsos, el chequeo diario. Nos despedimos: ‘Hasta mañana’. Habrá sido a las once de la noche. Yo estaba en un segundo piso, él por un tema de comodidad estaba abajo, para no subir las escaleras. Yo me fui a dormir. Me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Bajo, desayuno y a las 11 creo que van los médicos y ya no… no reaccionaba”, dijo Espósito en la entrevista.

Recordó que a Maradona le costaba comer, pues estaba deprimido, pero no por un problema. La última cena fue una milanesa con ensalada, recordó su sobrino.

Lea también: Dalma Maradona: “Vomité oyendo los audios entre Luque y el psiquiatra”

Ya no quería ser Maradona

“¿Cómo era para él ser Diego Maradona?”, le consultaron a Espósito y este respondió: “Al principio, era jodido. Estar acostumbrado a salir a comprar y ya no poder hacerlo, no debe ser nada fácil. Por eso él en el último tiempo, no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato. Si vos le preguntabas qué es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado”.

Johnny relató qué fue lo que hicieron en la última jornada junto a Maradona. “Miramos tele, mucho fútbol, lo que hacíamos todos los días, tomamos mate. Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio”.

Acá la entrevista televisiva completa.