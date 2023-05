Mientras la Sub 20 le espera: Arquímides Ordóñez se apunta un doblete con el filial del FC Cincinnati

Fue un partido electrizante el que se desarrolló en la temporada de la MLS Next Pro, ya que fueron hasta diez los goles que se celebraron.

El partido no comenzó bien para el conjunto “Orange and Blue“, ya que comenzaron 2-0 abajo en el marcador tras los goles de Rivera (16′) y Marcos Días (19′).

Two goals from @Quimi_Ordo gets us level. 💪 pic.twitter.com/xVGbifiL7J

— FC Cincinnati 2 (@FCCincinnati2) April 30, 2023