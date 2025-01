Mohamed Salah supera a Thierry Henry y se acerca a Lampard en la tabla de goleadores de la Premier

Mohamed Salah sigue consolidando su legado en la Premier League. Con el gol que anotó hoy, el egipcio alcanzó las 176 anotaciones, superando a la leyenda del Arsenal, Thierry Henry, quien cerró su carrera en Inglaterra con 175 tantos. Este logro no solo destaca la calidad de Salah, sino que lo coloca como el séptimo máximo goleador en la historia de la liga inglesa, a solo un gol de igualar al mítico Frank Lampard, quien ocupa el sexto puesto con 177 goles.

Además de llegar a 176 anotaciones en la Liga, Salah registra una efectividad impresionante jugando en casa; con la anotación de hoy llegó a los 100 tantos en Anfield.

Desde su llegada al Liverpool en 2017, Salah ha sido sinónimo de consistencia y genialidad. Con un promedio de goles que sigue siendo de los más altos en la Premier League, el egipcio ha transformado partidos importantes y ha escrito su nombre en la élite del fútbol inglés. Su gol de hoy no solo fue vital para su equipo, sino que también marcó un nuevo capítulo en una carrera llena de récords.

Con su anotación número 176, Salah entra a una lista que solo unos pocos jugadores han tenido el privilegio de liderar.

El egipcio ahora mira de cerca a Lampard, y si mantiene su ritmo goleador, no solo lo superará en las próximas jornadas, sino que también podría alcanzar a Sergio Agüero antes de finalizar la temporada.

It had to be him.



In scoring against Ipswich, Mohamed Salah moves past Thierry Henry into seventh place in the all-time top scorers list 🇪🇬 pic.twitter.com/FpSraiCLzS