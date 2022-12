Muere Pelé | Jugadores muestran su pesar por el fallecimiento de la leyenda del futbol

Por su parte, el defensa español Sergio Ramos, actual jugador de PSG, también compartió una imagen junto a Pelé con un mensaje especial al brasileño.

“Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé”, expresó el jugador.

El mismo caso del jugador alemán Mesut Ozil, quien publicó en sus redes sociales una fotografía de Pelé junto al argentino Diego Maradona.

Lionel Messi, quien se encuentra de vacaciones en Argentina, se limitó a escribir: “Descansa en paz Pelé” y con ello tres imágenes, dos donde figura junto al brasileño y la otra una celebración del fallecido exjugador.

“Descanse en paz a una de las más grandes leyendas del juego. Tu legado vivirá siempre”, expresó el jugador alemán.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

El exfutbolista y exentrenador de futbol argentino César Luis Menotti recordó al brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, fallecido este jueves, como “el más grande” jugador en las canchas y también como un gran compañero.

“Pelé fue el más grande de todos. Para mí, es incomparable. Es muy difícil que aparezca otro Pelé“, dijo el exentrenador en declaraciones al canal Todo Noticias, de Buenos Aires.

Menotti, entrenador de la selección de fútbol de Argentina campeona del mundo en 1978, dijo que Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, no solo tenía condiciones futbolísticas sino además un “físico privilegiado”, era “rápido y ágil” y “saltaba como ninguno”.

Rest in peace to one of the greatest legends of the game🖤⚽😥

Your legacy will live forever.

I'm sure 'Heaven FC' with Maradona and Pele together will be invincible forever 🫶🏼🇧🇷🏆🇦🇷 pic.twitter.com/KimzUxhIik — Mesut Özil (@M10) December 29, 2022

La Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo en memoria del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”.

“La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente la pérdida de Pelé, una leyenda del fútbol que marcó una época y cuyo legado será eterno“, señaló la RFEF a través de un comunicado difundido a través de su página web.

Para recordar su figura y “honrar a uno de los más grandes de todos los tiempos“, la Real Federación Española de Fútbol “decreta un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo.