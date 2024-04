El seleccionado guatemalteco, quien ha brillado con luz propia esta temporada, alcanzó la gloria al sellar su partido número 100 con un gol de ensueño y portando la banda de capitán del equipo.

El técnico del Derby County se ha mantenido ambiguo respecto a su continuidad; sin embargo, la destacada actuación de Mendez-Laing seguramente influirá en las conversaciones con la directiva. "No puedo adelantar decisiones, pero Nathaniel ha sido vital para nuestro éxito esta temporada", declaró el entrenador, Paul Warne, en conferencia de prensa.

Desde su debut en la Copa Oro 2023 con la Selección Nacional de Guatemala, Mendez-Laing ha demostrado ser un jugador crucial tanto en el ámbito internacional como en su club. Su decisión de representar a su país ha sido fundamental para su crecimiento profesional. "Es un honor jugar para Guatemala, pero también me siento comprometido con mi equipo y nuestra meta de ascender", afirmó el delantero.

El gol que aseguró la victoria del Derby County llegó en un momento crucial del partido. Recibiendo un pase filtrado, Mendez-Laing eludió al guardameta rival con maestría y definió con precisión para llevar a su equipo un paso más cerca del ascenso. "No podía imaginar una mejor forma de celebrar mi partido número 100 que con este gol. Es un momento que recordaré siempre", expresó el jugador tras el encuentro.

El Derby County se encuentra en una posición privilegiada en la tabla de posiciones, con 89 puntos a falta de una jornada. Sin embargo, la lucha por el ascenso aún no ha terminado. El Bolton Wanderers y el Peterborough United continúan en la pelea, con 86 y 83 puntos, respectivamente. El destino del Derby County en la última fecha dependerá de su desempeño y de los resultados de sus rivales directos.

Con el ascenso a la English Football League Championship al alcance de la mano, Nathaniel Mendez-Laing y el Derby County se preparan para enfrentar su último desafío de la temporada. La pasión y el compromiso del seleccionado guatemalteco han sido fundamentales en el camino hacia el éxito, y ahora, más que nunca, su equipo confía en su liderazgo para alcanzar la gloria.

FULL TIME:#CamUTD 🟧 0 - 1 #DCFC 🐏

Nathaniel Mendez-Laing 🇬🇹 first half goal secured all three points for the Rams.



Bolton & Peterborough both won, so it heads into the final day. pic.twitter.com/8AeflWhHyr