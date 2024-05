Nathaniel Méndez-Laing, el futbolista con orígenes guatemaltecos del Derby County de la Championship (segunda división) de Inglaterra fue recientemente reconocido como el Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés).

Este reconocimiento llega semanas después que el jugador de 32 años finalizara una temporada de ensueño en la League One (tercera división) al consumar el soñado ascenso del Derby County a la liga de plata del balompié británico.

La forma en la que el guatemalteco se llevó el galardón constó de una votación que estuvo abierta para los fans a través de la página web de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Méndez-Laing competía contra contra Alfie May (Charlton Athletic), Chris Martin (Bristol Rovers), Colby Bishop (Portsmouth), Devante Cole (Barnsley), Harrison Burrows (Peterborough), Josh Sheehan (Bolton Wanderers) y Marlon Pack (Portsmuth).

Además la Asociación de Futbolistas Profesionales también dio a conocer los ganadores de los otros premios que estaban en disputa.

Paul Mullin ganó en las votaciones de la League Two, Sam Morsy en las de Championship, Lauren James en la Women's Super League y Cole Palmer en la Premier League.

La temporada del guatemalteco en Inglaterra constó de una participación directa en 24 de las 78 dianas conseguidas por el Derby County a lo largo del año.

Méndez-Laing vio actividad en 47 de 49 partidos disputados y anotó 10 tantos y puso 14 pases de gol.

Por el momento el jugador está convocado para el próximo partido que la Selección de Guatemala jugará previo al debut en eliminatorias mundialistas de 2026.

Junto a Rubio Rubín (Querétaro), Olger Escobar (New England Revolution), Nicolás Samayoa (FC Politehnica Iasi) son los legionarios con los que contará Luis Fernando Tena para el duelo ante Nicaragua del 26 de mayo.

