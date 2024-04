Dos aficionados chapines se dejaron retratar junto al futbolista de la Azul y Blanco, conducida por el mexicano, Luis Fernando Tena, Nathaniel Méndez-Laing, quien tuvo una destacada actuación este sábado jugando el Pride Park de Inglaterra ante el Leyton Orient, donde repartió una asistencia.

En un duelo cargado de emociones frente al Leyton Orient, el guatemalteco se erigió como figura indiscutible al protagonizar la jugada clave que abrió las puertas del triunfo para el County, conducido por Paul Warne.

El encuentro, que culminó con un contundente marcador de 3-0 a favor del Derby County, presenció un primer tanto fortuito a los diez minutos de juego, cuando George Moncur, del los visitantes, anotó en su propia portería, adelantando así a los locales Sin embargo, la verdadera magia la desató Sonny Bradley, quien con dos certeros goles a los minutos 18 y 86, selló la victoria y desató la euforia en las gradas.

En paralelo a la gesta del Derby, el Bolton Wanderers, otro aspirante al ascenso directo, vivió un tropiezo al empatar en casa 1-1 con el ya ascendido Portsmouth. Estos resultados posicionan al equipo de Méndez-Laing en la segunda posición de la tabla, con 86 puntos, mientras que el Bolton se sitúa en tercera posición con 82 puntos, aunque con un partido pendiente. De esta forma, la ventaja de cuatro puntos del County sobre el Bolton brinda un margen de control crucial en esta recta final de la temporada.

Viendo hacia adelante, el futuro del Derby County está ahora en sus propias manos. Si el Bolton sucumbe ante el Shrewsbury Town Football Club el próximo martes, el ascenso podría materializarse el siguiente sábado, siempre y cuando el County se imponga al Cambridge.

Another set piece goal for Kane! 🫶 #DCFC pic.twitter.com/sHoQWLujbD

Goal number 1⃣ at Pride Park for @SonnyBradley91 was swiftly followed by number 2⃣!#DCFC pic.twitter.com/KFvbbEIShD