Nedved dice que Cristiano se queda “absolutamente” en la Juventus

El delantero portugués, de 36 años, tiene contrato en vigor con la Juventus hasta el 30 de junio de 2022 y estará libre de negociar con otro club a partir del próximo 1 de enero.

Fichado en 2018 por 117 millones de euros procedente del Real Madrid, Cristiano tiene un sueldo neto anual de 31 millones de euros.

Juventus vice president Pavel Nedved about CR7 out of the starting XI: “We’ve decided together with Ronaldo. It’s normal. Ronaldo will 100% STAY”, he told DAZN. 🇵🇹⚪️ #Ronaldo

Juventus are still convinced Cristiano will stay – as they’ve received NO official bids for him. pic.twitter.com/Fzo7aDImDh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021