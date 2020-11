“Negrito”: la frase de Edison Cavani que podría recibir una insólita sanción por racismo y que motivó una investigación en Inglaterra

El delantero uruguayo Edinson Cavani, del Manchester United, se disculpa por un comentario supuestamente racista. (Foto Prensa Libre: AFP)

En respuesta a un mensaje de felicitación que había recibido tras su doblete decisivo para el Manchester United el domingo ante el Southampton (3-2), Cavani escribió “negrito”, según la agencia de noticias PA.

Los Red Devils han defendido que el uruguayo utilizó esta palabra con una intención amistosa y que tiene una connotación diferente en Sudamérica.

Cavani publicó un comunicado explicando su versión: “El mensaje que publiqué tras el partido del domingo tenía la intención de ser cariñoso con un amigo, agradecerle sus felicitaciones tras el partido”.

“Lo último que quería era ofender a alguien. Me opongo completamente al racismo y borré el mensaje tan pronto como me explicaron que podía ser interpretado de manera diferente. Sinceramente me disculpo por esto”, señaló el ‘Matador’.

El United precisó que ha informado a Cavani que el empleo de este tipo de términos en el Reino Unido vulnera las reglas fijadas por la FA, lo que hizo que el antiguo goleador del PSG borrara su publicación.

“Está claro que no había intención negativa detrás del mensaje de Edinson y lo borró tan pronto como fue informado que podía ser malinterpretado”, añadió el club.

“El Manchester United y todos sus jugadores están a fondo en el combate contra el racismo”, subrayó.

La FA publicó antes del comienzo de la temporada una serie de reglas para luchar contra comportamientos y declaraciones racistas o discriminatorias. Las sanciones en redes sociales parten de una suspensión mínima de tres partidos.

El curso pasado el portugués del Manchester City y el inglés del Tottenham Dele Alli fueron suspendidos un partido por haber infringido las reglas contra el racismo de la FA.