Newell’s Old Boys pide el regreso de Lionel Messi a su estilo: “El que no arriesga no gana”

Newell’s Old Boys, el club rosarino en el que jugó Lionel Messi de niño, le envió mensajes en tono jocoso a través de las redes sociales al capitán albiceleste, que quedó libre del Barcelona, para que regrese al club del que es hincha.