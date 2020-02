Neymar anuncia que no irá al carnaval de Brasil

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Neymar aseguró irónicamente que “es con una inmensa felicidad que me perderé el Carnaval de 2020. Esto mismo, esta vez no habrá polémica. ¡Buen Carnaval!”, expresó entre risas.

Desde que llegó al fútbol europeo, Neymar asistió durante varios años al Carnaval de Brasil, algo que generó polémica tanto en el Barcelona como en el PSG.

El año pasado, el delantero recibió duras críticas por viajar a Brasil durante las fiestas del rey Momo mientras se recuperaba de una lesión en su pie derecho.

Neymar confirms he’s missing the Rio Carnival for the first time in six years 😂

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2020