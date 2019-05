Neymar, ausente del entrenamiento del PSG

Neymar del París Saint Germain, podría cambiar de colores. (Foto Prensa Libre: EFE)

Presente el miércoles en la gala de la Fundación del club en la capital, el número 10 del PSG habría viajado a Brasil, según el diario Le Parisien, donde la Seleçao inicia su preparación para la Copa América en casa, que se iniciará el 14 de junio.

El PSG no confirmó esta información.

“Ney” no figuraba en el grupo presente en la sesión abierta a la prensa, al contrario que sus compañeros Marquinhos y Thiago Silva, que serán también movilizados por su selección.

Lee también: ¿Pep Guardiola será el nuevo entrenador de la Juventus y Cristiano Ronaldo?

“No por mí”, respondió su entrenador Thomas Tuchel, interrogado sobre quién le habría dado permiso para no estar con el PSG. “No es algo deportivo, no me corresponde la decisión de darle permiso o no”, añadió.

Neymar debe purgar en Reims su segundo partido de suspensión, de tres, por haber golpeado a un espectador que le provocaba tras la final de la Copa de Francia perdida contra Rennes.

Contenido relacionado

> Abren proceso penal por corrupción en contra de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG

> El Presidente del PSG se quejó de la actuación arbitral frente al Real Madrid

> Mbappé deja la puerta abierta y todos miran al Real Madrid