Neymar, de alta tras operación de rodilla en Brasil

Neymar, que pasó por una cirugía tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, “presentó una buena evolución en el posoperatorio”, añadió la nota.

El astro, de 31 años, sufrió la grave lesión durante la derrota 2-0 de la selección brasileña ante Uruguay el 17 de octubre en Montevideo, en un partido del premundial sudamericano.

El jueves el equipo médico había celebrado el “éxito” del procedimiento del goleador de la ‘Selecao’, en el que se le reconstruyó el ligamento cruzado anterior y le fueron reparadas las lesiones en los dos meniscos.

Entonces, se había previsto el alta para un máximo de 48 horas, dependiendo de la evolución.

“El paso siguiente es iniciar el trabajo de fisioterapia”, detalló el comunicado de la CBF.

🤩 @neymarjr is happy with the win 🫶🏻#AlHilal 💙 pic.twitter.com/4yZd72RMRR

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 3, 2023