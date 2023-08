Neymar de camino a Arabia: Esta es la oferta del Al Hilal por el brasileño y cuánto ganaría

Según información del diario francés L’Équipe y que posteriormente también compartió Le Parisien, la oferta económica del Al Hilal al PSG es de 90 millones de euros por el traspaso y al futbolista le ofrecerían hasta 100 millones por año.

Esto convertiría al brasileño en la venta más cara en la historia del PSG, lo cual vendría a beneficiar la actualidad de la plantilla del equipo parisino, ya que el mismo Luis Enrique le había comunicado al delantero que no contaban con él.

Neymar llegó al PSG en 2017 procedente del FC Barcelona por una cifra cercana a los 222 millones de euros, convirtiéndolo hasta el momento en el traspaso más caro de la historia del futbol, sin embargo, no logró cumplir con las expectativas de su fichaje y estaría poniendo rumbo al futbol de Arabia Saudita con apenas 31 años.

La salida del brasileño coincide con la reconciliación del francés Kylian Mbappé con el cuerpo técnico y directa del PSG, por lo que no se descarta que el joven de 24 años termine renovando con el cuadro parisino, al menos un par de años más.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023