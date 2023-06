Neymar: el insólito motivo por el que se convirtió en el heredero de un desconocido

De acuerdo al medio Metrópoles, un empresario brasileño, quien no tiene esposa ni hijos y sufre problemas de salud, tomó la decisión de dejarle todo su patrimonio a Neymar en caso de morir.

Esta sorpresiva decisión se dio luego que el hombre de 30 años expresara el gran aprecio que le tiene al astro del PSG y la admiración que siente por él cuando lo ve dentro del terreno de juego.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, expresó el empresario.

Además, indicó que quiere dejarle todos sus bienes a Neymar debido a que se identifica con él y con la relación que mantiene con su padre.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un caza fortunas, algo un poco raro hoy en día”, concluyó.