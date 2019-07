Neymar no entra en la lista del París SG contra Inter de Milán

El astro brasileño, que tuvo que renunciar a la Copa América por lesión, y Presnel Kimpembe, también convaleciente, “se quedan en la concentración de Shenzhen con el fin de continuar su trabajo físico individual dos veces por día con miembros del cuerpo técnico para prolongar su preparación”, precisa el PSG en un comunicado.

‘Ney’, al que los rumores sitúan en la órbita del FC Barcelona, su anterior equipo, participó el jueves en un espectáculo organizado por el club galo, desfilando con sus compañeros por un escenario para presentar la nueva camiseta para los partidos como visitante.

El número 10 de la Seleçao se mostró distendido e intercambiando sonrisas cómplices con Kylian Mbappé, la otra gran figura del plantel, durante este evento promocional.

Neymar llegó al PSG en 2017 por 222 millones de euros, en un traspaso récord. Su posible regreso al Barça ha generado expectación en las últimas semanas.

En China, después del Inter, el París Saint-Germain se enfrentará al Sydney FC el martes 30 de julio en Suzhou.

El primer partido oficial del campeón francés esta temporada será el sábado 3 de agosto en Shenzhen contra el Rennes, el campeón de la Copa de Francia, por el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

Thanks Shenzhen 🇨🇳, we really appreciate your support 🔵🔴 pic.twitter.com/fvee9FNIQm

— Ander Herrera (@AnderHerrera) July 25, 2019