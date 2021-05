Ni Atlético ni Barcelona, la Liga depende ahora del Real Madrid

El Real Madrid necesita de una victoria contra el Sevilla el domingo, para tomar el liderato de la Liga. (Foto Real Madrid).

El resultado dominical en el Alfredo Di Stéfano condiciona todo para las tres jornadas finales: si el Real Madrid gana, será el líder, el único que no debería atender a otros marcadores; si empatan o si vence el Sevilla, el Atlético seguirá al frente, dependiendo de sí mismo, como en las últimas 20 citas del torneo.

“No creo verlo (el Real Madrid-Sevilla). No estoy viendo los partidos, porque no lo paso bien”, aseguró Diego Simeone, el técnico del Atlético, cuya puesta en escena en el Camp Nou reivindicó todo lo que puede ofrecer el equipo rojiblanco, que surgió para ganar. No lo logró porque le faltó lo más decisivo del fútbol: la pegada.

Hasta el descanso fue visiblemente mejor que su rival. Hasta entonces, con una superioridad táctica evidente, con una presión alta que configura al Atlético como un equipo mucho mejor que en el bloque bajo, sin la posesión pero con un dominio de los espacios apabullante, apenas sufrió atrás y generó bastante en ataque, con nueve remates. De Lemar -lesionado en el minuto 13-, de Correa, de Llorente, de Luis Suárez, de Yannick Carrasco… Ineficaces todos.

“Si ganamos los tres partidos, yo aún me veo con opciones”, proclamó en el otro lado Gerard Piqué en ‘Movistar’. Es la última esperanza del Barcelona, que perdió por un golpe en la cabeza a Sergio Busquets a la media hora -fue trasladado a un hospital para pruebas, que determinaron que sufre una contusión facial con fisura maxilar superior- y que reaccionó en el segundo acto.

No le bastó, porque vivió más que nunca encomendado a una genialidad individual de Lionel Messi, que insistió. Siempre hubo respuesta de Jan Oblak, ya por los 300 partidos con el Atlético. Y 159 los terminó imbatido.

El ’10’ argentino fue la única luz visible en el apagón general azulgrana: cedió dos puntos… Y quizá la Liga. Porque el 0-0 no le vale a ninguno, pero mucho menos al Barcelona, que debe ganar sus tres encuentros y atender a resultados ajenos, al menos al fallo de dos de los cuatro competidores directos que tiene por el título. Además, el Atlético le ganó la diferencia particular entre ellos.

💬 Zidane: ''Tenemos cuatro finales por delante y vamos a competir por @LaLiga.''#RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/6SeCbcJed0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021