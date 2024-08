El Inter Miami, todavía sin Lionel Messi por lesión, cayó este 13 de agosto eliminado en los octavos de final de la Leagues Cup ante el Columbus Crew, que perdía por 0-2 a falta de media hora y que remontó por 3-2 con tres dianas en 13 minutos.

Messi arrastra una lesión en el tobillo derecho desde la final de la Copa América del pasado 14 de julio y aún no se entrena con el grupo.

El Inter Miami no podrá así defender el título de la Leagues Cup que conquistó en 2023 y ahora solo le queda luchar por la MLS, donde es el líder de la Conferencia Este.

Los paraguayos Matías Rojas y Diego Gómez marcaron para un Inter Miami en el que jugaron el uruguayo Luis Suárez, excelente aguantando el balón y dando salida a su equipo, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pero el Columbus Crew, campeón de la MLS Cup el año pasado y que encabeza el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández y el guatemalteco Nicholas Hagen en la portería, remontó con un doblete del uruguayo Diego Rossi y un tanto de Christian Ramírez para llevarse un partido vibrante y muy emocionante.

Con línea de cinco atrás y Busquets como tercer central, Gerardo Martino sorprendió con una presión alta del Inter Miami que descolocó al Columbus Crew.

El conjunto local acumuló varias pérdidas peligrosas en la salida de balón y no tardó en pagarlo caro.

Steven Moreira se confió y le robó la cartera Gómez, que dejó al también paraguayo Rojas para adelantar de cabeza a los de Florida en el minuto 10.

Le costó un mundo entrar al partido a los de Wilfried Nancy, acostumbrados a dominar desde la posesión y a los que se les vio muy incómodos durante toda la primera mitad.

Tampoco ayudó que ni 'el Cucho' ni Rossi apenas ofrecieran vías de escape para la presión en el apartado ofensivo.

Rossi, en una jugada aislada, tuvo una ocasión clara en la frontal en el 43, pero el atacante uruguayo mandó el balón a las nubes.

Al margen de ese susto, el Inter Miami, con Martino ganando claramente la batalla táctica a Nancy, se marchó al descanso en ventaja tras una primera parte prácticamente perfecta de los de rosa.

No le quedaba otra a Columbus Crew que buscar soluciones en el banquillo y en la reanudación entraron Christian Ramírez, Mohamed Farsi y Alexandru Matan.

Con cuentagotas, el Columbus Crew empezó a encontrar oxígeno en ataque pero la primera ocasión de la segunda mitad fue para el Inter Miami en las botas de Rojas, que tras una pared con Luis Suárez soltó un potente disparo como aviso.

En el 55 llegó la primera advertencia del 'Cucho', con un tiro desviado por la defensa rival que no entró por muy poco.

Crecían los de amarillo pero entonces les cayó un jarro de agua fría.

