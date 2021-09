“No he venido aquí de vacaciones”, dice Cristiano Ronaldo antes de volver a jugar con el Manchester United

“Sé que soy capaz junto con mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años”, añadió el portugués.

Cristiano ha empezado a entrenar esta semana con el que ya es su nuevo equipo, después de superar el récord de goles internacionales con su selección, que le liberó para volver a Mánchester al estar sancionado para el encuentro contra Azerbaiján.

Desde que Cristiano Ronaldo llegó a Manchester United todo ha sido una locura. Las ventas de las playeras del club se han disparado y el club ha incrementado sus seguidores en las distintas redes sociales.

Muchos de los aficionados esperan con ansias el debut del portugués no solo en la Premier League sino en la Champions League. La sed de títulos de los “Red Devils” es grande.

La última Champions que ganaron fue con CR7 como jugador, en 2008, y la Premier League la consiguieron por última vez en 2013, cuando la estrella portuguesa ya estaba en el Real Madrid. Lo último y más cercano que saborearon fue la Europa League, en 2017.

