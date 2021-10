“No me equivoqué en venir al PSG”, la contundente frase de Leo Messi antes del Balón de Oro ¿Ganará otra vez?

En 2018 fue Antoine Griezmann, pero el premio se lo llevó Luka Modric. En 2019 fue portada Cristiano Ronaldo pero Leo Messi ganó su sexto Balón. En 2020 no se entregó el premio por la pandemia de covid-19.

Pero mientras llega el día, la revista francesa publicó algunos avances de esa entrevista con el astro argentino en la que dio una lapidaria frase sobre su salida del Barcelona y llegada al PSG.

“No me equivoqué cuando elegí venir al PSG. París cumple con todos los requisitos para ser feliz. Es el mejor lugar para intentar ganar la Liga de Campeones”, dijo Leo a la revista francesa que la publicará completa el sábado 9 de octubre.

La revista francesa France Football desvelará mañana los 30 candidatos al Balón de Oro, que será entregado el próximo 29 de noviembre, además de las postulantes al Balón de Oro femenino, al premio al mejor portero y al mejor sub-21 del año.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠

📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et

