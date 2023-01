“No me gusta eso que hice”, las declaraciones de Messi sobre el problema con van Gaal y el “Andá Pallá Bobo” a Wout Weghorst

Además, Leo también fue protagonista de una discusión con el técnico de la “Naranja Mecánica” Louis van Gaal, quien días antes del juego habló de “la Pulga” y esta no perdió el tiempo en encararlo e irle a festejar su gol al estilo Juan Román Riquelme, jugador al que dirigió en el FC Barcelona y con quien no tuvo una buena relación.

Luego de más de un mes de la consagración de Argentina como campeón del mundo, el 10 y capitán del equipo albiceleste, habló por primera vez sobre lo vivido en Qatar, donde destacó varios momentos únicos y entre ellos la bronca ante los neerlandeses.

En la envista con el programa “Perros de la Calle”, Messi explicó que la frase no fue planeada y que salió en el momento, de manera espontánea.

“Salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado (van Gaal), incluso algunos de mis compañeros me decían ‘¿Viste lo que dijo?'”, explicó durante la entrevista.

En ese sentido, reveló que “no me gusta eso que hice, no me gusta el andá pa allá”, pero explicó que en medio de la tensión y el nerviosismo no se percató de lo que decía y las palabras salieron de manera racional.

MESSI SOBRE EL GESTO DEL TOPO GIGIO Y EL 'ANDÁ PÁ ALLÁ' ⭐⭐⭐ #MessiEnUrbanaPlay “Lo del Topo Gigio salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo qué había comentado (Van Gaal). No me gusta eso que hice”, contó Leo Messi en @perroscalleok 💬 pic.twitter.com/mu8Z82CFXZ — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

A pesar del arrepentimiento de “la Pulga” por ese momento, su frase fue todo un éxito en las redes sociales y dentro del comercio, ya que tan solo horas después, ya existían llaveros, playeras, tazas y gorras con su foto y la peculiar frase.

Incluso hasta otras estrellas del deporte empezaron a bromear con ella, como el mismo tenista Novak Djokovic, quien no dejó escapar la oportunidad para bromear en las redes sociales.

“Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. No te da para pensar en nada y uno reacciona como reaccioné. No me gusta dejar esa imagen”, reveló el jugador del PSG.