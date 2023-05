“No podía respirar”: las escalofriantes revelaciones de una sobreviviente de la estampida en el estadio Cuscatlán

Según el cuerpo de seguridad, “las primeras informaciones apuntan a una estampida de aficionados que trató de entrar a ver el partido entre Alianza y FAS”.

Además de los doce fallecidos, alrededor de 500 personas resultaron heridas debido a la estampida en el estadio Cuscatlán, de las cuales 100 fueron trasladadas a hospitales nacionales con signos de asfixia y diferentes tipos de traumatismos.

Entre las sobrevivientes de la estampida dentro del estadio Cuscatlán de San Salvador está Sandra Guzmán, de 40 años, quien fue internada en el capitalino hospital nacional Rosales.

“Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó Guzmán a la AFP la madrugada de este domingo cuando salía del hospital.

Cuando estaba frente al portón narró que “la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”.

Con un vendaje en la rodilla izquierda Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años, ambos confiesan que “primera y última vez” que les pasa un percance porque no volverán al estadio.