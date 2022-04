“No quiere conocer a Cristiano Ronaldo”: el niño que fue agredido rechaza la invitación del portugués

“ ¿Por qué mi hijo debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, señaló Sarah Kelly, madre de Jake.

Después del incidente ocurrido tras la derrota del Manchester United contra el Everton, Cristiano Ronaldo publicó en Instagram, en donde tiene más de 425 millones de seguidores, una disculpa para el niño al que le había arrebatado el celular.

“Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos. Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo”, dijo CR7.

La respuesta a esa invitación no tardó en llegar. La madre del aficionado habló con medios locales y comunicó la respuesta de Jake: “Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son las de mi hijo”.

Sarah añadió que “Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Cristiano Ronaldo“.

Además de la invitación rechazada de manera contundente, el diario The Sun informó que CR7 no será más embajador de la ONG Save The Children, debido al mismo incidente.