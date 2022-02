“No sabemos qué hacer”: Futbolistas brasileños piden ayuda para salir de Ucrania

En el video publicado en Instagram aparecen varios jugadores de pie en el salón de un hotel, entre ellos el atacante David Neres, fichado recientemente por el Shakhtar proveniente del Ajax de Ámsterdam, y Vitinho, del Dynamo de Kiev.

También sale el centrocampista uruguayo Carlos de Pena, del Dynamo.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

