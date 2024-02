“No sé si podré”: Lionel Messi da la cara tras la polémica en Hong Kong, pero no confirma si jugará en Japón

“Hoy a la tarde vamos a entrenar. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y, dependiendo de cómo vaya, veré si juego“, fue lo que declaró este 6 de febrero Lionel Messi en conferencia de prensa con el Inter Miami 24 horas antes del juego ante el Vissel Kobe en Tokio, unos días después de la polémica en Hong Kong en donde el astro argentino no jugó.

“Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo”, añadió el delantero.