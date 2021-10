¡No solo en España! Otros clásicos europeos se jugarán el domingo 24 de octubre

Será una celebración en la que los juegos Manchester United vs. Liverpool; Barcelona vs. Real Madrid; Inter de Milán vs. Juventus y Olympique de Marsella vs. París Saint-Germain contarán con miles de aficionados que volverán a presenciar encuentros desde las butacas del Old Trafford, Camp Nou, Giuseppe Meazza y Velodrome.

El Ajax vs. PSV Eindhoven, una de las dos rivalidades futbolísticas más importantes de los Países Bajos, tendrá su quinto capítulo de este 2021 y el segundo con hinchada en las tribunas tras el desarrollado el pasado agosto en Ámsterdam.