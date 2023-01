“No uses mi nombre para atacar a Cristiano”: Bruno Fernandes se defiende sobre acusaciones que afirmaban que atacó a Cristiano Ronaldo

Sin embargo, algunas personas especularon que las palabras de Fernandes se trataban de un “dardo” hacia Cristiano Ronaldo, quien hasta hace un par de meses, era su compañero en el United.

A raíz de eso, el autor del primer gol en la victoria ante el City, utilizó sus redes para aclarar que esas palabras no tenían nada que ver con Ronaldo y fue muy contundente.

“Sé que es difícil ver que al Manchester United le vaya bien, no tengo nada que decir sobre nosotros en las noticias, ¡aparte de cosas buenas! No uses mi nombre para atacar a Cristiano. Cristiano formó parte de nuestro equipo durante la mitad de la temporada y, como dije en muchas entrevistas, todos, desde el Liverpool, están siendo increíbles y actúan como un equipo adecuado y puedes ver los resultados. Seguimos hacia adelante!‘” fue lo que publicó en sus redes.